مؤتمر مدرب الكاميرون: هذه هي كرة القدم.. وممكن أن يُهدر جميع اللاعبين لركلات الترجيح

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:59

كتب : FilGoal

توني كونسيساو - مدرب الكاميرون

رفض البرتغالي توني كونسيساو المدير الفني لـ منتخب الكاميرون إلقاء اللوم على إهدار ركلات الترجيح أمام مصر وتوديع كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوقت مصر على الكاميرون بركلات الترجيح بالفوز 3-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لن نكون في النهائي، نشعر بالحزن مثل 27 مليون كاميروني، لكن هذه هي كرة القدم".

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وأضاف "في مباراة مثل تلك الحدّة، ظهرت علامات التعب في الشوط الثاني. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وكان يجب أن نسجل هدفا".

وأردف "في الشوط الثاني رأينا علامات عدم التوازن. لقد تدربنا على ضربات الجزاء، لكنها مسألة عاطفية".

وأكمل "يحدث أن يهدر جميع اللاعبين، هم بشر".

وأتم "خضنا مباراة رائعة، ويمكننا أن نفخر بالفريق طوال البطولة، لكننا لم نصل إلى هدفنا بالوصول للنهائي".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية الأحد المقبل 6 فبراير.

ويخوض الفراعنة النهائي العاشر في تاريخهم في أمم إفريقيا كأكثر المنتخبات لعبا للنهائي.

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