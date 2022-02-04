مصدر من كاف لـ في الجول: كيروش يغيب عن النهائي.. وننتظر تقرير المباراة للعقوبات

يغيب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن المباراة النهائية أمام السنغال.

وتعرض كيروش للطرد أمام الكاميرون في ختام مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) لـ FilGoal.com: "طرد كارلوس كيروش يحرمه من المباراة النهائية".

وأضاف "المدرب البرتغالي لن يمكنه التواجد في مقعده المخصص في مواجهة الكاميرون".

وكان كارلوس كيروش قد تحصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 87 بسبب الاعتراض.

وحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد ثلاثة دقائق فقط في الدقيقة 90 ليغادر أرضية الملعب.

واعترض كيروش على بكاري جاساما حكم اللقاء بسبب القرارات العكسية ضد منتخب مصر.

وتابع المصدر "تقرير مراقب المباراة وحكم اللقاء ما يحدد موقف عقوبة كيروش".

واختتم تصريحاته "التقرير يحدد هل يتم معاقبة كيروش أكثر من ذلك أم يتم الاكتفاء بالغياب عن المباراة المقبلة".

يذكر أن منتخب مصر أقصى كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في طريقه إلى النهائي.