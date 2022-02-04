أمم إفريقيا - ماذا قال لاعبو مصر عبر التواصل الاجتماعي بعد الفوز على الكاميرون

حقق منتخب مصر فوزا هاما للغاية على حساب الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح ثلاثي مصر أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين في تسجيل ركلاتهم، بينما تصدى محمد أبو جبل لركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي وأهدر كلينتون نجي الأخيرة بجوار القائم.

وأتت ردود الأفعال سعيدة من المعسكر المصري، حيث أبدى عصام الحضري مدرب حراس المرمى سعادته بصور تجمعه مع حراس المنتخب محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

بينما هنأ أبو جبل الشعب المصري وأشاد بقتال زملائه إلى نهاية المباراة.

مبروووك منتخب مصر لاعيبة راجلة والعهد ان شاء الله مبرووك شعب مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬✅ pic.twitter.com/taX6qyOj2C — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) February 3, 2022

أما عن أحمد حجازي نجم دفاع المنتخب الذي أصيب في المباراة السابقة ضد المغرب فهنأ الفريق وشكر الجميع على رسائل الدعم والاطمئنان، مرفقة بصورة إصابة زميله محمود حمدي الونش في الرأس.

الحمدلله و مبروك يا رجاله مصر إن شاء الله ربنا يكملها علي خير و تكون البطوله من نصيبنا 🇪🇬🇪🇬 و بشكر كل الناس علي رسائل الدعم و الاطمئنان علي الإصابه دعواتكم 🙏🏾 pic.twitter.com/4A5eRanLVc — Ahmed hegazi (@Hegazi) February 3, 2022

واحتفل المدافع محمد عبد المنعم الفائز بجائزة رجل المباراة عبر إنستجرام.

وكذلك أحمد فتوح ظهير المنتخب بصورة له من المباراة.

وأيضا مصطفى محمد مهاجم المنتخب الذي نشر عدة صور له ولزملائه وتحديدا محمد أبو جبل حارس المرمى.