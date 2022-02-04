أمم إفريقيا - ماذا قال لاعبو مصر عبر التواصل الاجتماعي بعد الفوز على الكاميرون

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون

حقق منتخب مصر فوزا هاما للغاية على حساب الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح ثلاثي مصر أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين في تسجيل ركلاتهم، بينما تصدى محمد أبو جبل لركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي وأهدر كلينتون نجي الأخيرة بجوار القائم.

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وأتت ردود الأفعال سعيدة من المعسكر المصري، حيث أبدى عصام الحضري مدرب حراس المرمى سعادته بصور تجمعه مع حراس المنتخب محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

بينما هنأ أبو جبل الشعب المصري وأشاد بقتال زملائه إلى نهاية المباراة.

أما عن أحمد حجازي نجم دفاع المنتخب الذي أصيب في المباراة السابقة ضد المغرب فهنأ الفريق وشكر الجميع على رسائل الدعم والاطمئنان، مرفقة بصورة إصابة زميله محمود حمدي الونش في الرأس.

واحتفل المدافع محمد عبد المنعم الفائز بجائزة رجل المباراة عبر إنستجرام.

وكذلك أحمد فتوح ظهير المنتخب بصورة له من المباراة.

وأيضا مصطفى محمد مهاجم المنتخب الذي نشر عدة صور له ولزملائه وتحديدا محمد أبو جبل حارس المرمى.

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