توكو إيكامبي: مصر دافعت بشكل جيد.. ولم نتمكن من العثور على الخلل

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:44

كتب : FilGoal

توكو إيكامبي يسجل في شباك جامبيا وسط احتفالات كاميرونية

تحدث كارل توكو إيكامبي مهاجم الكاميرون عن قوة دفاع منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوقت مصر على الكاميرون بركلات الترجيح بالفوز 3-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال مهاجم الكاميرون عبر قناة بي إن سبورتس الفرنسية: "لقد قدمنا ​​مباراة جيدة. أعتقد أننا كنا أفضل منهم".

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وأضاف "أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، وللأسف لم يحدث ذلك".

وتابع "إنهم مستعدون للدفاع، دافعوا بشكل جيد. وتكتل دفاعي. لم نتمكن من العثور على الخلل".

وأتم "كانوا أفضل منا في ركلات الترجيح. خضنا بطولة جيدة. سنذهب للمركز الثالث".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية الأحد المقبل 6 فبراير.

ويخوض الفراعنة النهائي العاشر في تاريخهم في أمم إفريقيا كأكثر المنتخبات لعبا للنهائي.

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