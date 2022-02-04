الشناوي: ما زال أمامنا مباراة أخيرة.. وهذا سر الانتصار في المباريات الماراثونية

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:26

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - غينيا بيساو

شدد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على أن هدف الجميع في معسكر الفراعنة من البداية هو الفوز باللقب مشيرا إلى أن الروح بين اللاعبين هي سر الانتصار.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون 3-1 بضربات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال الشناوي في تصريحات لـ بي إن سبورتس بعد المباراة: "نلعب من أجل الجمهور المصري وسنحاول إسعادهم بالفوز باللقب".

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وأضاف "لعبنا 3 مباريات لمدة 120 دقيقة وهو أمر صعب ولكن الروح والعزيمة لدى اللاعبين كبيرة".

وتابع "أتواجد مع اللاعبين في التدريبات وفي كل مكان، كلنا على قلب رجل واحد. أديت دوري حتى مباراة كوت ديفوار وأبو جبل أكمل المهمة ولو لعب محمود جاد أو محمد صبحي سيكونا في الموعد".

وواصل "تحدثنا مع بعضنا منذ المباراة الأولى أنه يجب ان نعود بالكأس إلى مصر بعد غياب طويل، الجميع يعرف قيمة البطولة".

وأتم "لعبنا امام فريق صعب على أرضه ووسط جمهوره ولكننا كنا في الموعد، الروح هي سر الانتصار والآن أمامنا مباراة أخيرة".

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية لأمم إفريقيا الأحد المقبل 6 فبراير.

ويخوض الفراعنة النهائي العاشر في تاريخهم في أمم إفريقيا كأكثر المنتخبات لعبا للنهائي.

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