النني: سنعود إلى مصر بالكأس رغم الصعوبات.. ونستحق التتويج لأننا أقصينا كل الفرق القوية

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:16

كتب : FilGoal

محمد النني - فينسينت أبو بكر

أبدى محمد النني لاعب وسط منتخب مصر سعادته بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال النني عقب المباراة: "قمنا بكل ما لدينا في الملعب وأدينا حتى اللحظات الأخيرة".

وأضاف "اللعب تحت الضغط الجماهيري صعب ولكن كان هذا دافعا لنا".

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وأوضح "حققنا النتيجة التي نتمناها ووصلنا إلى المباراة النهائية".

وتابع النني "واجهنا صعوبات كثيرة، حيث أصيب لاعبين لدينا والمدرب (كارلوس كيروش) تم طرده، ولكن كان لدينا الإصرار على تحقيق المهمة والفوز باللقب".

وواصل النني "لم نذهب للكاميرون من أجل العودة مبكرا بل للفوز باللقب، ولعبنا بكل قوة وجدية في أراضيهم ونجحنا في الفوز بالمباراة".

وعن المباراة النهائية قال النني: "منتخب السنغال قوي وسنستعد له جيدا وسنقوم بالاستشفاء خصوصا أننا لعبنا بعدهم بيوم".

وفاز منتخب السنغال على بوركينا فاسو يوم الأربعاء 2 فبراير.

وأردف النني "سنستعد بكل جدية لأننا نريد العودة لبلادنا بالكأس. نشعر أننا نستحق الفوز عن جدارة لأننا واجهنا كل الفرق القوية. أستطيع القول أننا في طريقنا للفوز باللقب".

يذكر أن منتخب مصر أقصى كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في طريقه إلى النهائي.

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