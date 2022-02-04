سيطرت الكاميرون وفازت مصر.. ملخص أرقام نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 01:14

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل يحتفل بالتصدى ركلة جزاء الكاميرون

ظفر منتخب مصر ببطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 على حساب الكاميرون بالفوز بركلات الترجيح، رغم أن لغة الأرقام ليست في صالح المنتخب.

وفازت مصر ببطاقة التأهل للنهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وخسر منتخب مصر الاستحواذ للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة المغرب إذ كانت نسبة استحواذ مصر أمام الكاميرون 47%.

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وسدد منتخب مصر 7 تسديدات، واحدة فقط على المرمى و4 خارج المرمى، و2 تصدى لها الدفاع.

في حين سددت الكاميرون 9 تسديدة منها 3 على المرمى و3 خارج المرمى من بينها واحدة ارتدت من العارضة، و3 تصدى لها الدفاع.

وارتكب منتخب مصر أخطاء أكثر بواقع 23 خطأً مقابل 13 للكاميرون.

ومرر لاعبو منتخب مصر 530 تمريرة ووصلت دقة التمرير إلى 74%

فيما أرسل لاعبو مصر عرضية واحدة صحيحة من أصل 6.

المستوى الفردي

وجاء حمدي فتحي كأكثر لاعب صاحب دقة تمرير بنسبة 86.8%.

وفاز مصطفى محمد بـ 6 كرات هوائية كأكثر لاعبي منتخب مصر ويليه محمد عبد المنعم برصيد 5 كرات.

ويُعد أحمد فتوح أكثر من لمس الكرة بين لاعبي منتخب مصر برصيد 93 مرة ويليه محمود حمدي الونش بـ 77 لمسة.

وأكمل محمود حسن تريزيجيه مراوغتين صحيحتين كأكثر لاعبي منتخب مصر في المباراة.

فيما حصل محمد صلاح على 6 أخطاء لصالحه كأكثر لاعبي المنتخب وبعده تريزيجيه بـ 3.

دفاعيا يتساوى حمدي فتحي وأحمد فتوح برصيد 5 عرقلة ناجحة لكل لاعب في المنتخب، وهما أيضا أكثر من قطع مسار الكرة في المنتخب.

ويُعد محمد صلاح ومصطفى محمد أكثر من ارتكب أخطاءً للمنتخب برصيد 5 أخطاء لكل لاعب.

* الأرقام من SofaScore وWhoscored

مصر الكاميرون كأس الأمم الإفريقية أرقام مصر والكاميرون
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