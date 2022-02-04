أمم إفريقيا - نهائي فض الاشتباك.. رأسية عمرو زكي تفرض التساوي التام بين مصر والسنغال

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:55

كتب : أحمد أباظة

لاعبو مصر يحتفلون بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

ضرب منتخب مصر موعدا ناريا مع السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على ملعب أوليمبي في الكاميرون.

وسيكون هذا هو اللقاء الرابع عشر بين مصر والسنغال بصورة عامة، فاز منتخب مصر بـ7 مباريات مقابل 4 للسنغال وتعادلين.

بين هذه المواجهات يتكرر الصدام في كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة، حيث سبق للطرفان اللعب 4 مرات في بطولة القارة السمراء.

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اللقاء الأول أتى في استاد القاهرة في 6 مارس 1986 وانتهى بفوز السنغال 1-0 بهدف تييرنو يوم.

بعد 14 عام يتكرر اللقاء في 28 يناير 2000 في نيجيريا هذه المرة، وانتهى بفوز مصر 1-0 بهدف حسام حسن.

في النسخة التالية مباشرة في مالي يلتقي المنتخبان في 20 يناير 2002 ويفوز منتخب السنغال 1-0 بهدف لامينا دياتا.

وهنا تنتهي مواجهات المجموعات، حيث جمعهما لقاء إقصائي وحيد في 7 فبراير 2006 على استاد القاهرة، وانتهى بفوز مصر 2-1، بهدفي أحمد حسن وعمرو زكي مقابل هدف مامادو نيانج.

إجمالا فاز كل فريق مرتين في أمم إفريقيا، وسجل كل منهما 3 أهداف، قبل خوض نهائي فض الاشتباك.

خارج أمم إفريقيا فاز منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية 1-0 عام 1987، وفي تصفيات أمم إفريقيا 1998 تعادلا سلبيا في السنغال وفاز منتخب القاهرة في الإياب 2-0 بثنائية حازم إمام وهادي خشبة.

وتعادل الطرفان في تصفيات مونديال 2002 سلبيا في السنغال، ثم فاز منتخب مصر بهدف أحمد حسام ميدو.

ووديا في 2003 فاز الفراعنة بهدف ميدو أيضا، ثم تكرر الفوز بنتيجة 4-2 في ودية 2005، برباعية حسن مصطفى وعماد متعب وعمرو زكي "هدفين".

وتجدد الصراع للمرة الأخيرة حتى الآن في تصفيات أمم إفريقيا 2015، حيث فاز منتخب السنغال ذهابا 2-0 بهدفي مامي ضيوف وساديو ماني، وإيابا 1-0 بهدف ضيوف.

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