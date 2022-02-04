صاعقة بيرينجر.. بلباو يواصل الإطاحة بالكبار ويقصي ريال مدريد من الكأس

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

أتلتيك بلباو × ريال مدريد

تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان ماميس" في ختام منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

حاول بلباو بتسديدة من يوري بيرتشيتشي في الدقيقة 10 تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، تلاه داني جارسيا بمتابعة ولكن تسديدته ارتطمت بالدفاع إلى ركنية.

وفي الدقيقة 17 سدد نيكو ويليامز كرة اصطدمت بالدفاع، فيما سدد إيكر مونيايين كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 23، وعاود المحاولة في الدقيقة 37 لتلاقي الكرة نفس المصير.

أخبار متعلقة
لو بارزيان: راموس يعاني من إصابة مزمنة.. ولن يشارك أمام ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - أسينسيو ورودريجو اساسيان أمام أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك كأس العالم للأندية - الجزيرة يسجل 7 أهداف ويفوز برباعية على بيراي.. ويضرب موعدا مع الهلال

وأصيب نيكو ويليامز جناح بلباو ليغادر بنهاية الشوط الأول ويحل أليكس بيرينجر بدلا منه، بينما أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديله الأول بنزول إيسكو بدلا من فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 77 أتى إدواردو كامافينجا بدلا من توني كروس، بينما على الناحية الأخرى حل نيكو سيرانو بدلا من راؤول جارسيا

وفي الدقيقة 81 أطلق كاسيميرو تسديدة خطيرة تصدى لها حارس بلباو، وأخيرا في الدقيقة 89 سجل أليكس بيرينجر هدف الفوز في الوقت القاتل.

وكان بلباو قد أطاح ببرشلونة من الدور السابق بالفوز عليه 3-2 في الوقت الإضافي

بذلك ينضم بلباو إلى فالنسيا وريال بيتيس ومايوركا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا بلباو
نرشح لكم
انتهت في إسبانيا - أتلتيك بلباو (1) - (0) ريال مدريد.. رصاصة قاتلة تشكيل ريال مدريد - أسينسيو ورودريجو اساسيان أمام أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك كيف انتهت رخصة أنشيلوتي التدريبية؟ المدرب يوضح سوء التفاهم مع يويفا أوباميانج: أعتقد أن المشكلة كانت مع أرتيتا.. و سأسجل الكثير من الأهداف لـ برشلونة
أخر الأخبار
إيكامبي: لن أرد على تصريحات أبو بكر.. لكننا دفعنا ثمن ما فعلناه 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر بيولي: غياب إبراهيموفيتش عن الدربي.. ويجب أن يثبت الفريق قوته أيضا بدونه 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
حسن ياسين: فضلت الإسماعيلي على أندية أخرى 36 دقيقة | مصر
قُرعة كأس إسبانيا – أتليتك بلباو يصطدم بـ فالنسيا في قمة نصف النهائي 37 دقيقة | أوروبا
رئيس كاف: لن نكرر الأخطاء في كأس إفريقيا 2023.. وقد نبدأ دوري السوبر خلال أشهر 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه.. وتحذير وائل جمعة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر إنزاجي: الدربي أمام ميلان لن يكون حاسما.. وهذا هو ترتيب مسددي ركلات الجزاء ساعة | الدوري الإيطالي
مران وحيد لـ منتخب مصر قبل نهائي كأس إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي