صاعقة بيرينجر.. بلباو يواصل الإطاحة بالكبار ويقصي ريال مدريد من الكأس

تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان ماميس" في ختام منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

حاول بلباو بتسديدة من يوري بيرتشيتشي في الدقيقة 10 تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، تلاه داني جارسيا بمتابعة ولكن تسديدته ارتطمت بالدفاع إلى ركنية.

وفي الدقيقة 17 سدد نيكو ويليامز كرة اصطدمت بالدفاع، فيما سدد إيكر مونيايين كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 23، وعاود المحاولة في الدقيقة 37 لتلاقي الكرة نفس المصير.

وأصيب نيكو ويليامز جناح بلباو ليغادر بنهاية الشوط الأول ويحل أليكس بيرينجر بدلا منه، بينما أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديله الأول بنزول إيسكو بدلا من فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 77 أتى إدواردو كامافينجا بدلا من توني كروس، بينما على الناحية الأخرى حل نيكو سيرانو بدلا من راؤول جارسيا

وفي الدقيقة 81 أطلق كاسيميرو تسديدة خطيرة تصدى لها حارس بلباو، وأخيرا في الدقيقة 89 سجل أليكس بيرينجر هدف الفوز في الوقت القاتل.

وكان بلباو قد أطاح ببرشلونة من الدور السابق بالفوز عليه 3-2 في الوقت الإضافي

بذلك ينضم بلباو إلى فالنسيا وريال بيتيس ومايوركا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.