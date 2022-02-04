مؤتمر ضياء السيد: أرجو من كاف مراجعة موعد المباراة النهائية.. وإصرار اللاعبين يغير كل القرارات

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - وائل جمعة - ضياء السيد - منتخب مصر

طالب ضياء السيد مدرب منتخب مصر، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة النظر في موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوق منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال ضياء السيد في المؤتمر الصحفي: "نحن المنتخب الوحيد الذي لعب 120 دقيقة في 3 مواجهات متتالية".

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وأضاف "اللاعبون لديهم إصرار وتركيز، لقد تأسسوا جيدا في أنديتهم، ونشكر الأندية، وهو ما يظهر معدن لاعبينا بقيادة محمد صلاح الذي يبث الطاقة في نفوس زملائه".

وواصل "لدينا مدرب كبير يتسم بخبرات السنوات، ويؤهل اللاعبين بدنيا بشكل جيد".

وعن طرد كارلوس كيروش: "طرده غير مستحق، ونهدي له الفوز ولمساعده روجر دي سا".

وأردف "لا أريد التطرق للتحكيم، وما نعاني منه طوال البطولة، ولكن إصرار اللاعبين يغير كل القرارات والأمور على أرض الواقع".

وأوضح "لدينا لاعبون وقائد محنك محمد صلاح".

وتابع "أشكر الجماهير، ومردود اللاعبين منح الناس الأمل أننا فريق قوي رغم أن المنتخب يضم 6 لاعبين يخوضون كأس الأمم لأول مرة".

وواصل "سنفرح، ولكن لم نحقق شيئا، ويتبقى خطوة، وأرجو من كاف أن يراجع موعد المباراة النهائية".

وأتم "من أجل إرساء العدل والكرة الإفريقية تتقدم، أتمنى أن يتغير موعد المباراة النهائية من يوم الأحد للإثنين مثلما تغير موعد مباراة المركز الثالث".

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
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