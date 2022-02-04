السيسي: أثبت أبنائي أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

استقبال السيسي لعثة المنتخب قبل السفر لروسيا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة لكل المصريين بعد تأهل منتخب كرة القدم إلى نهائي أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في التأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد تخطي الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وجاءت تهنئة الرئيس السيسي كالآتي:

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"أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وتابع "وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وأضاف "لقد أثبت أبنائي اللاعبين أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله".

واختتم الرئيس السيسي تهنئته "شكرا لكم، أسعدتمونا جميعا وبلدكم فخور بكم".

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال في المباراة النهائية في التاسعة من مساء الأحد.

وتأهل الفراعنة إلى النهائي للمرة العاشرة في التاريخ وكانت مصر قد حصدت اللقب سبع مرات سابقة.

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