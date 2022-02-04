تريزيجيه: الفوز على الكاميرون جاء في ظل ظروف صعبة.. وتحملنا المسؤولية

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

عرضية مصطفى محمد التي مرت خلف تريزيجيه أمام الكاميرون

أبدى محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر سعادته بالفوز على الكاميرون والوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهلت مصر بالتفوق بركلات الترجيح على الكاميرون بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-1.

وقال تريزيجيه عبر شبكة بي إن سبورتس: "مبروك لشعب مصر الوصول للنهائي، الفوز جاء في ظل ظروف صعبة، ويعلم الله ما مررنا به خلال آخر 3 أيام".

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وأضاف "لعبنا 3 مباريات كل مباراة 120 دقيقة، اللاعبون رجال وتحملوا المسؤولية وهدفنا دائما كان الفوز".

وأتم "وصلنا لنهائي نسخة 2017 بعد ظروف صعبة، وسنلعب النهائي الحالي بنفس الروح من أجل إسعاد الشعب المصري لأنه يستحق".

تريزيجيه شارك كبديل بدلا من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.

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