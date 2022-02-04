أمم إفريقيا - 5 أرقام قياسية من فوز مصر على الكاميرون

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون في نصف النهائي بضربات الترجيح 3-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

النهائي هو العاشر لمنتخب مصر في أمم إفريقيا تاريخيا ليكون أكثر من يلعب المباراة النهائية بعد فك الشراكة مع غانا.

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وحقق الفراعنة الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات التجريح بعد نهائي 1986.

وفاز منتخب مصر في مباراته الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون في الأدوار الإقصائية.

إجمالا، لعب منتخب مصر 11 مباراة أمام الكاميرون، فاز في 3 منها وخسر 4، وتعادل 4 (فاز في اثنتين منها بضربات الترجيح).

ولعب منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

وشارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة.

ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وأصبح كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.

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