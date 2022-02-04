أبو جبل: لعبنا على كل شيء أو لا شيء.. وهؤلاء وراء تواجدي في المباراة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل يحتفل بعد التصدي لركلة الجزاء

أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا بعد اجتيازه لصاحب الأرض منتخب الكاميرون.

وقال أبو جبل في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله. أولا أبارك للجمهور المصري العظيم واتحاد الكرة واللاعبين الرجال اليوم الذين قادونا إلى ركلات الترجيح".

وأضاف "لم يبخل أحد بأي شيء وكل اللاعبين أدوا ما عليهم وكنا نريد الوصول مباشرة والتسجيل في المباراة ولكن الحمد لله".

أخبار متعلقة
محمد عبد المنعم رجل مباراة مصر أمام الكاميرون الحرب خدعة عمر كمال يغيب عن مواجهة مصر الختامية في أمم إفريقيا

وأوضح "حين وصلنا إلى ركلات الجزاء كنا على قدر المسؤولية وفي كامل تركيزنا لأننا كنا نشعر بأنها المحطة الأخيرة، إما أن نفوز ونأخذ كل شيء وإما لا نأخذ شيئا".

وتابع أبو جبل "نحن نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى. اليوم عبرنا الخطوة المهمة، وقابلنا فرق صعبة وقوية، كل يوم منتخب مصر يثبت وجوده".

واختتم "تمكنت من العودة بسرعة وأريد أن أشكر محمد أبو العلا والجهاز الطبي لأنهم بذلوا كل ما لديهم وما يفوق الخيال لكي أتواجد في مباراة اليوم".

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.

أبو جبل مصر منتخب مصر الكاميرون كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مؤتمر ضياء السيد: أرجو من كاف مراجعة موعد المباراة النهائية.. وإصرار اللاعبين يغير كل القرارات السيسي: أثبت أبنائي أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب رمضان صبحي: نلعب تحت أي ظروف.. ولم نفكر في أنفسنا بل في إسعاد الجمهور تريزيجيه: الفوز على الكاميرون جاء في ظل ظروف صعبة.. وتحملنا المسؤولية
أخر الأخبار
صاعقة بيرينجر.. بلباو يواصل الإطاحة بالكبار ويقصي ريال مدريد من الكأس 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ضياء السيد: أرجو من كاف مراجعة موعد المباراة النهائية.. وإصرار اللاعبين يغير كل القرارات 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
السيسي: أثبت أبنائي أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رمضان صبحي: نلعب تحت أي ظروف.. ولم نفكر في أنفسنا بل في إسعاد الجمهور 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تريزيجيه: الفوز على الكاميرون جاء في ظل ظروف صعبة.. وتحملنا المسؤولية 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - 5 أرقام قياسية من فوز مصر على الكاميرون 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد المنعم: أهدي جائزة رجل المباراة لزملائي.. الإرهاق؟ مستعدون ولو بعد 24 ساعة 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو جبل: لعبنا على كل شيء أو لا شيء.. وهؤلاء وراء تواجدي في المباراة 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي