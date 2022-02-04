أبو جبل: لعبنا على كل شيء أو لا شيء.. وهؤلاء وراء تواجدي في المباراة

أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا بعد اجتيازه لصاحب الأرض منتخب الكاميرون.

وقال أبو جبل في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله. أولا أبارك للجمهور المصري العظيم واتحاد الكرة واللاعبين الرجال اليوم الذين قادونا إلى ركلات الترجيح".

وأضاف "لم يبخل أحد بأي شيء وكل اللاعبين أدوا ما عليهم وكنا نريد الوصول مباشرة والتسجيل في المباراة ولكن الحمد لله".

وأوضح "حين وصلنا إلى ركلات الجزاء كنا على قدر المسؤولية وفي كامل تركيزنا لأننا كنا نشعر بأنها المحطة الأخيرة، إما أن نفوز ونأخذ كل شيء وإما لا نأخذ شيئا".

وتابع أبو جبل "نحن نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى. اليوم عبرنا الخطوة المهمة، وقابلنا فرق صعبة وقوية، كل يوم منتخب مصر يثبت وجوده".

واختتم "تمكنت من العودة بسرعة وأريد أن أشكر محمد أبو العلا والجهاز الطبي لأنهم بذلوا كل ما لديهم وما يفوق الخيال لكي أتواجد في مباراة اليوم".

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

مبروووك منتخب مصر لاعيبة راجلة والعهد ان شاء الله مبرووك شعب مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬✅ pic.twitter.com/taX6qyOj2C — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) February 3, 2022

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.