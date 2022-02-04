محمد عبد المنعم رجل مباراة مصر أمام الكاميرون

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مصر - الكاميرون

حصل محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر على جائزة رجل مباراة مواجهة الفراعنة ضد الكاميرون.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

مصر

وتغلب منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لمواجهة السنغال والمقرر لها في التاسعة من مساء الأحد المقبل.

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ووصل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا للمرة العاشرة وكان الفراعنة قد حققوا اللقب في سبع مرات سابقة.

وخاض محمد عبد المنعم 120 دقيقة وجاءت أرقامه كالآتي:

الدقائق: 120

التشتيت: 3

منع الكرة: 1

استخلاص الكرة: 2

التحامات أرضية: 3 من 5

التحامات هوائية: 5 من 6

لمس الكرة: 68

دقة التمرير: 44 من 58 (76%)

كرات طولية: 4 من 11

تسديد ركلة ترجيحية: (سجل هدفا)

أمم إفريقيا منتخب مصر محمد عبد المنعم
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