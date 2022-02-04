محمد عبد المنعم رجل مباراة مصر أمام الكاميرون
الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:06
كتب : FilGoal
حصل محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر على جائزة رجل مباراة مواجهة الفراعنة ضد الكاميرون.
محمد عبد المنعم
النادي : الأهلي
وتغلب منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لمواجهة السنغال والمقرر لها في التاسعة من مساء الأحد المقبل.
ووصل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا للمرة العاشرة وكان الفراعنة قد حققوا اللقب في سبع مرات سابقة.
وخاض محمد عبد المنعم 120 دقيقة وجاءت أرقامه كالآتي:
الدقائق: 120
التشتيت: 3
منع الكرة: 1
استخلاص الكرة: 2
التحامات أرضية: 3 من 5
التحامات هوائية: 5 من 6
لمس الكرة: 68
دقة التمرير: 44 من 58 (76%)
كرات طولية: 4 من 11
تسديد ركلة ترجيحية: (سجل هدفا)
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