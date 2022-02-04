أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع السنغال في النهائي.. والقنوات الناقلة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:00

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لأمم إفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الترجيح 3-1.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لضربات الترجيح.

وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه.

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ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام المباراة الأحد المقبل 6 فبراير.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس ماكس 1.

مصر موعد مباراة مصر
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