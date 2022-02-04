أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع السنغال في النهائي.. والقنوات الناقلة
الجمعة، 04 فبراير 2022 - 00:00
كتب : FilGoal
تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لأمم إفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الترجيح 3-1.
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لضربات الترجيح.
وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه.
ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وتقام المباراة الأحد المقبل 6 فبراير.
وتلعب المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء.
وتذاع المباراة على بي إن سبورتس ماكس 1.
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