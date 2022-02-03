الحرب خدعة

تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ويلعب منتخب كذا مع السنغال في المباراة النهائية الأحد المقبل 6 فبراير في النهائي العاشر تاريخيا للفراعنة.

المباراة هي الـ11 بين المنتخبين في أمم إفريقيا،

التشكيل

عاد الثنائي حمدي فتحي ومحمود حمدي الونش للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر في مكان أيمن أشرف وأحمد حجازي.

واستمر تواجد محمد أبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة التي تحقلت به أمام المغرب في ربع النهائي.

📋الكاميرون بالقوة الضاربة أمام مصر.. إيكامبي وأبو بكر يقودان خط الهجوم#AFCON2021 pic.twitter.com/VszMTpVQm2 — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2022

أحداث المباراة

اعتمد المنتخب الكاميروني على الكرات العرضية نقطة قوته الأولى، فلعب نجامالو عرضية في الدقيقة الثانية أبعدها محمود حمدي الونش وكولينز فاي في مرة ثانية أبعدها محمد أبو جبل.

ورد منتخب مصر بتسديدة قوية من محمد صلاح في الدقيقة الثامينة بعد تمهيد للكرة من عمر مرموش، ولكن تسديدة قائد الفراعنة جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 14، اخترق إيكيمبي ودخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية يمسكها أبو جبل.

وكاد ميشيل نجادو أن يسجل أول أهداف الكاميرون في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية ارتقى لها برأسه.

وسدد عمر كمال من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 22.

وتدخل محمد أبو جبل لإبعاد كرة عرضية من أمام فينسينت أبو بكر ليسقط ويتلقى العلاج بسبب إصابة في الكتف.

وتلقى عمر كمال البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 37 ليتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة لمصر في البطولة بعد الحصول على الإنذار الثاني.

وتعرض الونش لإصابة بجرح قطعي في الرأس بعد كرة مشتركة مع ميشيل نجاو في الدقيقة 41 ليتم علاجه قبل أن يستكمل اللعب.

منتخب الكاميرون لعب 13 كرة عرضية خلال الشوط الأول كان منها 4 صحيحة.

الشوط الثاني

منتخب مصر أجرى التغيير الأول مع بداية الشوط الثاني بدخول محمود حسن تريزيجيه في مكان عمرو السولية.

وجاءت أولى فرص الشوط الثاني لمنتخب مصر عن طريق رأسية من مصطفى محمد بعد عرضية من عمر مرموش أمسك بها الحارس أندري أونانا بنجاح في الدقيقة 47.

وأخطأ نجامالو في التمرير في الدقيقة 55 لتصل الكرة إلى محمد صلاح الذي انفرد بالمرمى ولكن أندري أونانا خرج من مرماه لينقذ الكرة ويخرها إإلى رمية تماس.

ومنح الحكم محمد النني بطاقة صفراء في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض ثم صامويل أوم جويت بسبب التدخل القوي على محمود تريزيجيه.

وتدخل كيروش مجددا فأقحم رمضان صبحي في مكان عمر مرموش في الدقيقة 63.

ولعب مومي نجامالو كرة عرضية لعبها توكو إيكامبي برأسه أنقذها محمد أبو جبل بثبات في الدقيقة 68.

وسدد صامويل أوم جويت بقوة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70 جاءت فوق العارضة بقليل.

وسقط محمد أبو جبل مصابا بعدها في العضلة الضامة ليتم علاجه قبل استئناف اللعب.

وفي الدقيقة 75 تعرض أحمد فتوح للإصابة توقف بسببها اللعب ليتلقى العلاج قبل أن يعود للعب بعدها بدقيقتين.

وتدخل توني كونسيساو ليدخل جيمس سيليكي بدلا من صامويل أوم جويت في الدقيقة 80.

ولعب كولينز فاي عرضية قوية بوجه القدم الخارجي أمسكها محمد أبو جبل بنجاح في الدقيقة 82.

وأجرى كارلوس كيروش التغييرين الثالث والرابع بدخول إمام عاشور ومهند لاشين في مكان عمر كمال عبد الواحد ومحمد النني في الدقيقة 85.

ورد عليه توني كونسيساو بدخول كلينتون نجي وخروج مومي نجامالو.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكارلوس كيروش بسبب الاعتراض في الدقيقة 87.

3 دقائق بعد ذلك، وتلقى المدرب البرتغالي البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض على الحكم مجددا.

وسدد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد مراوغة لكولينز فاي ولكن التسديدة جاءت بعيدة عن المرمى.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لوائل جمعة مدير المنتخب بسبب الاعتراض ليطلق بعدها صافرته معلنا نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

عدد عرضيات منتخب الكاميرون في المباراة وصلت إلى 24 كرة عرضية كان منها 6 صحيحة.

الوقت الإضافي

أولى فرص الوقت الإضافي جاءت عن طريق جيمس سيليكي بكرة عرضية خادعت أبو جبل وجاءت فوق العارضة بقليل في الدقيقة 92.

ورد عليها رمضان صبحي بتسديدة قوية اصطدمت بالمدافع نوهو تولو في الدقيقة 93.

وسدد محمود حسن تريزيجيه بقوة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وخرجت لركنية.

وتعرض جيان تشارليز كاستيليتو للإصابة ليغادر المباراة في الدقيقة 98 تاركا مكانه لـ هارولد موكودي.

وفي نفس الوقت، دخل كريستيان باسوجوج في مكان توكو إيكامبي.

ومرر رمضان صبحي إلى محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 100 ولكن تسديدة قائد منتخب مصر جاءت بجوار القائم.

وانطلق جيمس سيليكي في الدقيقة 102 ولعب كرة عرضية مرت أمام مرمى منتخب مصر بسلام.

ومرر بعدها مهند لاشين في الدقيقة 104 كرة إلى مصطفى محمد الذي انفرد بالمرمى ولعبها عرضية أنقذها الدفاع قبل أن تصل لـ تريزيجيه قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لعب كلينتون نجي كرة عرضية لم ينجح أبو جبل في الإمساك بها ليخرجها حمدي فتحي بعدها بعيدا عن المرمى ويطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الإضافي الأول.

وأجرى المنتخب المصري تغييره الخامس مع بداية الشوط الإضافي الثاني بدخول محمد شريف في مكان مصطفى محمد.

ورد توني كونسيساو بدخول جان أونانا في مكان مارتن هونجولا في الدقيقة 108.

وسدد جيمس سيليكي من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد عبد المنعم وخرجت إلى ضربة ركنية في الدقيقة 109.

وأجرى كارلوس كيروش تغييره الأخير بدخول أحمد سيد زيزو بدلا من محمد شريف في الدقيقة 118.

وأهدر المنتخب المصري فرصة قتل المباراة بعد توغل من رمضان صبحي وكرة عرضية لم ينجح أيا من لاعبي المنتخب المصري في الوصول لها داخل الست ياردات لتخرج إلى رمية تماس.

وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الوقت الإضافي لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

تقدم فينسينت أبو بكر أولا لمنتخب الكاميرون بتسديدة على يمين محمد أبو جبل.

ورد أحمد سيد زيزو بالتعادل على يسار أندري أونانا.

وتألق محمد أبو جبل في التصدي للكرة الثانية من أمام هارولد موكودي.

وسجل محمد عبد المنعم الركلة الثانية لمنتخب مصر بنجاح بتسديدة يسار أونانا.

وتعملق محمد أبو جبل مججدا بالتصدي لركلة جزاء جيمس سيليكي.

وسجل مهند لاشين الركلة الثالثة لمصر بنجاح على يمين أندري أونانا.

وأهدر كلينتون نجي الضربة الأخيرة معلنا صعود الفراعنة للنهائي العاشر في تاريخهم.