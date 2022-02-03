انتهت في إسبانيا - أتلتيك بلباو (1) - (0) ريال مدريد.. رصاصة قاتلة

الخميس، 03 فبراير 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد على ملعب سان ماميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل حتى الآن كل من فالنسيا ورايو فايكانو وريال بيتيس إلى نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 89 جوووووووول أليكس بيرينجر يقتنص هدفا قاتلا

ق 81 كاسيميرو يسدد والحارس يتصدى

ق 78 نيكو سيرانو بدلا من راؤول جارسيا

ق 77 إدواردو كامافينجا بدلا من توني كروس

ق 68 وإنذار آخر ليوري

ق 67 إنذار من نصيب أوسكار دي ماركوس

ق 60 تبديل ريال مدريد الأول.. إيسكو بدلا من فينيسيوس جونيور

ق 59 إنذار يتلقاه لوكا مودريتش

ق 46 تبديل أول بنزول أليكس بيرينجر بدلا من نيكو ويليامز

نهاية الشوط الأول

ق 45 إصابة نيكو ويليامز جناح بلباو

ق 42 إنذار من نصيب داني جارسيا

ق 37 مونيايين يسدد مرة أخرى ولكن بجوار القائم

ق 24 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب توني كروس

ق 23 مونيايين يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 17 نيكو ويليامز يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 13 داني جارسيا يحاول المتابعة ولكن تسديدته ترتطم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 10 تسديدة من يوري بيرتشيتشي ظهير بلباو يتصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ق 5 استحواذ مدريدي حتى الآن

بداية المباراة

أتلتيك بلباو ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
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