عمر كمال يغيب عن مواجهة مصر الختامية في أمم إفريقيا

تأكد غياب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن المواجهة الختامية للفريق في أمم إفريقيا.

عمر كمال النادي : فيوتشر مصر

وتحصل عمر كمال على البطاقة الصفراء أمام الكاميرون في الدقيقة 37 من الشوط الأول في ختام نصف نهائي أمم إفريقيا.

وكان كمال قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى في مواجهة المغرب ضمن مباريات ربع النهائي.

وبالتالي يغيب عمر كمال عن المباراة المقبلة للمنتخب المصري سواء كانت النهائية حال الفوز أو تحديد المركزين الثالث والرابع حال الخسارة أمام الكاميرون.

وهنالك أربعة مهددون آخرين بالغياب عن أخر مباراة وهم أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.

وضمن منتخب السنغال تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي.

ونجح أسود التيرانجا في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات نصف النهائي.

أما بوركينا فاسو فينتظر الخاسر للعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمقرر لها مساء السبت.