تخفيض عقوبات الاتحاد الإفريقي على مصر بعد أحداث مباراة المغرب

الخميس، 03 فبراير 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

مناوشات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قراراتها بخصوص الالتماس المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم الاتحاد المصري التماسا تجاه القرارات التي اتخذها كاف بعد مباراة المغرب، ليتم عقد جلسة عن طريق الفيديو بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووائل جمعة مدير منتخب مصر.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بعد الجلسة كالتالي:

-إلغاء عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بحق مروان داوود

-تخفيض الغرامة المالية على منتخب مصر من 100 ألف دولار إلى 50 ألف دولار بعد تغيبه عن المؤتمر الصحفي، يسدد الاتحاد المصري منها 25 ألفا فقط بينما تم رهن الـ25 ألفا المتبقية بتكرار الواقعة من المدير الفني.

-الإبقاء على عقوبة الأربع مباريات الخاصة بكارلوس سا مساعد كارلوس كيروش

وصعد المنتخب المصري للدور نصف النهائي على حساب المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب مصر في الوقت الحالي مع الكاميرون في نصف النهائي، ويلعب الفائز مع السنغال في المباراة النهائية.

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