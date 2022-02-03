لو بارزيان: راموس يعاني من إصابة مزمنة.. ولن يشارك أمام ريال مدريد

يعيش سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان حالة غير مستقرة بخصوص حالته البدنية منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وانضم راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وحرمت الإصابات راموس من الظهور مع باريس سوى في 5 مناسبات بسبب تعرضه للعديد من الإصابات.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نشرت حديثا لها مع دكتور جان مارسيل فيريت، طبيب باريس السابق للحديث عن وضع راموس البدني، إذ قال: "راموس مصاب بمتلازمة النولوس القديمة وهي عبارة عن تيبس في العضلات بسبب الضربات التي تلقاها في قدمه على مدار مسيرته، وهذا سبب تكرار تعرضه للانتكاس".

وأضافت الصحيفة أن "راموس لا زال يعاني من آلام في عضلة الساق اليسرى، وهي مختلفة عن الإصابة التي أبعدته في بداية الموسم إذ كانت في الساق اليمنى".

وشددت أن فرص مشاركة المدافع الإسباني المخضرم ضد ريال مدريد تبدو شبه مستحيلة.

ونوهت أن هناك تخوف بين مسؤولي النادي الباريسي بشأن ابتعاد راموس مجددا وبخصوص حالته البدنية.

ويضرب باريس سان جيرمان موعدا ناريا مع نظيره ريال مدريد في دور الـ16 من منافسات دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم 15 فبراير الجاري.

وشارك راموس بقميص الفريق الفرنسي في 5 مباريات فقط سجل خلالها هدف وحيد وتلقى بطاقة حمراء.

ويمتلك المدافع الإسباني عقدا مع باريس يمتد حتى صيف 2023، إذ انتقل إليه مجانا في الصيف الماضي.