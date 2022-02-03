الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي إصابة عمار حمدي لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وكان عمار حمدي قد غادر مران اليوم الخميس مصابا وتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الأشعة اللازمة.

وأثبتت الأشعة إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الافتتاحية في كأس العالم للأندية مساء السبت ضمن مباريات ربع النهائي.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف من مساء السبت ضمن مباريات ربع النهائي.

ويفتقد الأهلي لكل من أكرم توفيق وبدر بانون وبيرسي تاو ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر.

وتحوم الشكوك حول جاهزية حسام حسن للتواجد في المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.