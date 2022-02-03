كأس العالم للأندية - الجزيرة يسجل 7 أهداف ويفوز برباعية على بيراي.. ويضرب موعدا مع الهلال

تفوق الجزيرة الإماراتي على بيراي التاهيتي بنتيجة 4-1 في افتتاح كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل : زايد العامري – أحمد العطاس – ديابي - ميلوش كوسانوفيتش، فيما سجل هدف بيراي الوحيد: محمد ربيع بالخطأ في مرماه.

وسيضرب الجزيرة موعدا عربيا خالصا يوم الأحد المقبل ضد الهلال السعودي في ربع النهائي.

الجزيرة بطل الدوري الإماراتي في مشاركته الثانية استطاع أن يتأهل من مرحلة الدور الأول، بعدما حسم المركز الرابع من قبل في نسخة 2017.

فيما انتهت مشاركة بيراي سريعا بعدما حظى بفرصة المشاركة ممثلا لقارة أوقيانوسيا بدلا من أوكلاند سيتي الذي أعلن انسحابه من قبل.

وأصبح الجزيرة أول فريق إماراتي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بمونديال الأندية، وصاحب أكبر فوز بعد فوز الوحدة على هيكاري يونايتد في نسخة 2010 بثلاثية دون رد.

وتدخلت تقنية الفيديو إذ يتم تطبيق تقنية خط التسلل أوتوماتيكيا في المباراة 3 مرات وألغت 3 أهداف للفريق الإماراتي.







































التشكيل

جلس علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات على مقاعد البدلاء، فيما قاد الثنائي زايد العامري وأحمد العطاس خط الهجوم.

وقاد الأخوان ألفين وجوناثان تيهاو دفاع الفريق التاهيتي.

عبد الله ديابي يقود تشكيل الجزيرة ضد بيراي في أولى مباريات كأس العالم للأندية📋 pic.twitter.com/74oD89wEiz — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2022

وصف المباراة

لم ينتظر الجزيرة سوى 5 دقائق فقط من بداية اللقاء، وتقدم مبكرا عن طريق زايد العامري بعد عرضية أرضية من محمد جمال من الجهة اليسرى.

في الدقيقة 14 سدد ديابي كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وبعد 4 دقائق مرت رأسية أحمد العطاس بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 19 كاد العامري أن يسجل الهدف الثاني للجزيرة بعد لعبة ثلاثية لكن تسديدته من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وأضاف أحمد العطاس الهدف الثاني للجزيرة بعد متابعة لتصدى الحارس لانفراد ديابي وأسكن الكرة برأسية في الشباك في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 37 أضاف زايد العامري الهدف الثالث للجزيرة لكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

وعزز الصربي ميلوش كوسانوفيتش النتيجة بالهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة أرضية على يمين الحارس.

العامري سجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن تقنية الفيديو تدخلت مرة أخرى وألغت الهدف بداعي التسلل.

تقنية جديدة لاحتساب التسلل تستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية تلغي هدف للجزيرة 🇦🇪pic.twitter.com/Nwe2HKcLwU — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2022

شوط أول انتهى بثلاثية نظيفة للجزيرة من أصل 13 تسديدة على مرمى الخصم مع نسبة استحواذ تخطت الـ 70%.

الشوط الثاني

مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة بدأ الشوط الثاني بـ 3 تغييرات من بينها خروج علي خصيف حارس المرمى وأشرك بدلا منه عبد الرحمن العامري.

وبعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل محمد ربيع هدف بيراي الأول والوحيد في تاريخهم بكأس العالم للأندية بالخطأ في مرماه.

مدافع الجزيرة شتت بالخطأ عرضية من الجهة اليسرى من على حدود منطقة الجزاء لترتطم بالقائم وتسكن شباك فريقه.

وفي الدقيقة 61 شارك علي مبخوت بدلا من زايد العامري.

وما هي إلا 3 دقائق حتى شارك ديابي في مهرجان الأهداف وبعرضية من جواو فيكتور داخل منطقة الجزاء سدد الأول كرة مقوسة في الشباك معلنا الهدف الرابع.

حاول لاعبو بيراي تقليص الفارق وسدد جيتون كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 66.

وقبل 9 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل علي مبخوت الهدف الخامس لكن للمرة الثالثة تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة