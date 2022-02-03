محمد محمود يشارك في مران الأهلي كاملا

الخميس، 03 فبراير 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

محمد محمود - مران الأهلي

شارك محمد محمود لاعب وسط الأهلي بشكل كامل في مران الفريق اليوم الخميس.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وتدرب الأهلي على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وجاءت مشاركة محمد محمود بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بشد في العضلة الخلفية.

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وكان محمود قد انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال الـ48 ساعة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري في السادسة والنصف من مساء السبت ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وكان عمار حمدي قد غادر المران بعد إصابة قوية في الركبة منعته من استكمال اللقاء وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

ويفتقد الأهلي لكل من أكرم توفيق وبدر بانون وبيرسي تاو ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر.

وتحوم الشكوك حول جاهزية حسام حسن للتواجد في المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

الأهلي مران الأهلي محمد محمود
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