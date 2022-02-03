مونديال الأندية - الأسترالي بيث حكما لمواجهة الأهلي أمام مونتيري.. وإيطالي لتقنية الفيديو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكام مواجهة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

ويدير اللقاء الأسترالي كريستوفر بيث مواجهة الأهلي أمام مونتيري بينما الإيطالي ماسيمليانو إراتي حكما لتقنية الفيديو.

ويعاون بيث مواطنيه كل من أنتون شيتينين وآشلي بيتشام بينما الفرنسي كليمينت توربين حكما رابعا.

بينما تم اختيار الإيطالي إراتي حكما للفيديو ويعاونه الإماراتي عمار الجينيبي.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري المكسيكي إلى نصف النهائي لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وينتظر الأهلي حتى الوقت النهائي في نهاية اليوم، 12:00 صباحا بتوقيت زيوريخ، الواحدة بتوقيت القاهرة، وذلك انتظارا لموقف الدوليين ومسحة كورونا الأخيرة.

ويفتقد الأهلي لكل من أكرم توفيق وبدر بانون وبيرسي تاو ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر.

وتحوم الشكوك حول جاهزية حسام حسن للتواجد في المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.