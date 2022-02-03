كيف انتهت رخصة أنشيلوتي التدريبية؟ المدرب يوضح سوء التفاهم مع يويفا

تحدث كارلو أنشيلوتي عن سوء التفاهم الذي حدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بخصوص انتهاء تصريحه للعمل.

وظهرت هذه القصة في الشهر الماضي حين انتهت رخصة أنشيلوتي في 31 ديسمبر الماضي، ما يعني أنه لا يحق له التواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

ولأجل تجديد هذه الرخصة يجب عليه حضور اختبار، وهذا ما يبدو غريبا في ظل امتلاكه لأكثر من 1200 مباراة برصيده و21 لقبا بينهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.

وعن ذلك قال أنشيلوتي في تصريحاته لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا شخص يحاول اتباع القوانين، حتى وإن لم أتمكن من ذلك دائما، لذلك أعتقد أن الأمر سوء تفاهم".

وأضاف "الرخصة كانت ستنتهي ولكن لحسن الحظ سمح لي الاتحاد الإسباني للمدربين بالحصول على دورة تدريبية في أكتوبر، لذلك لا بد وأنه كان هناك نقص في التواصل مع يويفا".

وبحسب وصف الإعلام الإيطالي، فإنه ليس من الواضح ما يعتقد يويفا أن أنشيلوتي يحتاج إليه من هذه الدورة التدريبية، نظرا لكونه واحد من أنجح المدربني في تاريخ اللعبة.

وبدأ "دون كارلو" مسيرته التدريبية في 1995 مع نادي ريجيانا، لتستمر الرحلة التي ضمت كل من بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون.