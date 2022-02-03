تشكيل أمم إفريقيا - عودة الونش وحمدي فتحي.. وأبو جبل أساسي مع مصر أمام الكاميرون

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتخطى منتخب مصر نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي.

وفاز منتخب الكاميرون على جامبيا في الدور ربع النهائي بهدفين دون مقابل.

واختار كيروش أحمد سيد زيزو لتعويض حمدي فتحي المصاب، وتواجد أبو جبل أساسيا في مكان الشناوي الذي تعرض للإصابة أمام كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - عمر كمال

خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف

خارج القائمة : محمد الشناوي - أكرم توفيق - إبراهيم عادل - أحمد حجازي - مروان داوود

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في المباراة النهائية مع منتخب السنغال.