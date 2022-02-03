تشكيل أمم إفريقيا - الكاميرون بالقوة الضاربة أمام مصر

أعلن البرتغالي توني كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون تشكيل الأسود لمواجهة مصر.

ويلعب منتخب الكاميرون مع مصر في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وفاز منتخب الكاميرون على جامبيا في الدور ربع النهائي بهدفين دون مقابل.

وتخطى منتخب مصر نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي.

ويتواجد الهداف فينسنت أبو بكر برصيد 6 أهداف في التشكيل الأساسي.

بينما يتواجد أليكساندر تشوبو موتينج على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو – جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي

خط الوسط: مارتن هونجلا – فرانك زامبو أنجويسا – صامويل أوم جوت

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي – فينسنت أبو بكر – نجامالو موموي

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في المباراة النهائية مع منتخب السنغال.