انتهت مونديال الأندية - الجزيرة (4) (1) بيراي.. فوز كبير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

الفائز من المباراة يواجه الهلال السعودي في ربع النهائي.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: الحكم يلغي الهدف بعد تقنية الفيديو بسبب التسلل.

ق 81: علي مبخوت والهدف الخامس للإمارات

ق 66: تسديدة من جيتون تمر بجوار القائم.

ق 63: جووول رابع.. ديباي يسجل الرابع بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق 61: علي مبخوت يشارك بدلا من زايد العماري

ق 48: جوووول هدف عكسي سجله محمد ربيع في مرماه بتسديدة من خارج المنطقة بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45+1: جوووول راااابع... زايد العامري الهدف الرابع

ق 41: جوووول ميلوش كوسانوفيتش يضيف الثالث سريعا من ركلة حرة مباشرة أرضية قوية.

ق 39: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي لمسة يد

ق 37: جووول ثاااالث.. زايد العامري يسجل برأسية بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق 25: جووول ثااااني الحارس يتصدى لتسديدة ديباي والعطاس يتابع برأسية في الشباك.

ق 19: لعبة ثلاثية بين لاعبي الجزيرة وتسديدة من العماري تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 18: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 14: تسديدة من ديباي من حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 5: جووول أووول في اللقاء للجزيرة الإماراتي عن طريق زايد العامري بعد عرضية أرضية من محمد جمال من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء