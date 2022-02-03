تشكيل مونديال الأندية - مبخوت على دكة بدلاء الجزيرة.. والأخوان تيهاو يقودان بيراي

الخميس، 03 فبراير 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

الجزيرة الإماراتي

أعلن الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة الإماراتي تشكيل الفريق لافتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2021 أمام بيراي بطل تاهيتي.

ويجلس علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات على مقاعد البدلاء، فيما يقود الثنائي زايد العامري وأحمد العطاس خط الهجوم.

ويخوض الجزيرة بطل الإمارات للمرة الثانية كأس العالم للأندية بعدما شارك في نسخة 2017 واحتل المركز الرابع.

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فيما يشارك بيراي لأول مرة في البطولة بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الشهر قبل الماضي.

ويقود الأخوان ألفين وجوناثان تيهاو دفاع الفريق التاهيتي.

وجاء تشكيل الجزيرة الإماراتي

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيع – خليفة الحمادي – ميلوش كوسانوفيتش – عبد الله إدريس

الوسط: محمد جمال – ثولاني سيريرو – عبد الله ديابي - فيكتور سا

الهجوم: زايد العامري – أحمد العطاس

فيما جاء تشكيل بيراي:

حراسة المرمى: تيفا دوروت

الدفاع: ألفين تيهاو – جوناثان تيهاو - ماتاتيا باما – لويس جيتون

الوسط: بينوا ماثون – رووني تينراواري – يوان تيهوني – هيمانو بوريباري

الهجوم: أفيريي بينيت – هييراواي سالم

بيراي الجزيرة تشكيل مونديال الأندية
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