مران الأهلي - استمرار غياب موسيماني.. وتدريبات للتسلم تحت ضغط

خاض الأهلي تدريباته اليوم الخميس في الإمارات استعدادا لمواجهة مونتيري في كأس العالم للأندية.

واستمر غياب بيتسو موسيماني المدير الفني عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي بسبب إيجابية مسحته بفيروس كورونا.

وحضر المران كل من خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة، وحسام غالي نائب المشرف عل ىكرة القدم.

وألقى سامي قمصان المدرب المساعد محاضرة سريعة في تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وتركزت التدريبات على التحرك السريع والاستلام والتسلم تحت ضغط الخصم في المسافات الضيقة والواسعة وبشكل طولي وعرضي.

وتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، مجموعة ضمت أغلب العناصر المهمة مثل محمد مجدي أفشة وعلي معلول وأليو ديانج وأخرى تضم باقي اللاعبين.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف من مساء السبت.

وتأكد غياب لاعبي منتخب مصر عن الأهلي في مواجهة مونتيري بسبب المشاركة في أمم إفريقيا.

ويضم منتخب مصر من لاعبي الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف بالإضافة إلى أكرم توفيق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.