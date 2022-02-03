الدرجة الثانية - الأولمبي يعود للصدارة مجموعة بحري.. وتراجع الحرس للمركز الثاني

الخميس، 03 فبراير 2022 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

ظل الأولمبي في صدارة مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة 17 من الدرجة الثانية.

وفاز الأولمبي على الحمام بهدفين مقابل هدف، تقدم مؤمن فكري للحمام بهدف من ركلة جزاء ثم سجل محمد رجب ومحمد حمبوزو هدفي الانتصار.

عاد الأولمبي للصدارة برصيد 35 نقطة لصدارة المجموعة بعد تعادل المجد السكندري مع حرس الحدود سلبيا.

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وتراجع الحرس للمركز الثاني برصيد 34 نقطة.

وانتصر الزرقا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، سجل للزرقا محمد رضا الحدقه وأحمد وقائي وسجل محمد جمال لبلدية المحلة ليرتفع رصيد الزرقا إلى 12 نقطة.

واكتسح كفر الشيخ ضيفه الرجاء بسداسية دون رد وشارك الرجاء بعناصر من الشباب نظرا لقرار الإدارة بالاستعانة بلاعبي الشباب بعد وقف القيد، وسجل موسى أولاري هاتريك وأيمن سعد موكا وصلاح خطاب وعوض تهامي أهداف كفر الشيخ.

وظل كفر الشيخ ثالثا برصيد 33 نقطة.

وانتصر المنصورة على المصري بالسلوم بهدف عبدالله سليمان شيكا ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

وتعادل بايونيرز مع دمنهور بهدف لكل فريق، تقدم حسام باولو لـ بايونيرز وتعادل محمد ناجح لدمنهور من ركلة جزاء وأهدر حسام باولو ركلة جزاء وتم طرد إبراهيم أبو اليزيد لاعب بايونيرز.

وتعادل دكرنس مع أبو قير للأسمدة بهدفين لكل فريق، سجل علي شوقي من ركلة جزاء ومحمد حسن لدكرنس وسجل كارفالا وهدف ذاتي من أحمد جمال.

وتعادل صيد المحلة مع سبورتنج بهدف لكل فريق، تقدم محمد السقا لصيد المحلة وتعادل محمد سمير لسبورتنج.

مجموعة بحري الدرجة الثانية - بحري
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