سكاي: شكوك حول لحاق إبراهيموفيتش بمواجهة الدربي أمام إنتر

تحيط حالة من الشك حول جاهزية زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي للحاق بمباراة الدربي أمام إنتر في الدوري.

ويضرب ميلان موعدا أمام إنتر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وكان النجم السويدي خرج مصابا بعد 28 دقيقة في المباراة السابقة للفريق أمام يوفنتوس والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحسبما ورد عن "سكاي سبورت إيطاليا" فإن إبراهيموفيتش لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية ومن المحتمل أن يغيب عن الدربي.

ولم يعلن ميلان حتى الآن عن مدى إصابة مهاجمه وفترة غيابه وبحسب التقارير فإن السويدي تعرض لإصابة في وتر أكيليس.

وتعتبر الإصابة في وتر أكيليس من أصعب الإصابات للاعبي كرة القدم، حيث تحتاج فترة طويلة من التأهيل والتي قد تصل إلى عام كامل، وهو ما يهدد مسيرة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 40 عاما.

ومن جانبه ستيفانو بيولي علق بعد المباراة الماضية أمام يوفنتوس على إصابة إبراهيموفيتش وقال "شعر بالألم، وألقى اللوم على أرض الملعب، لا أعرف ما هي حالته".

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بينما إنتر يحلق في الصدارة برصيد 53 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.