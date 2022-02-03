في الجول يكشف رد فيفا على الأهلي بخصوص عدم تغيير موعد كأس العالم للأندية

كشف FilGoal.com عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الأهلي بخصوص عدم تغيير موعد كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن خالد مرتجى أمين صندوق الأهلي ورئيس البعثة، عرض الموقف بأنه لم يحدث من قبل تعارض بطولة للاتحاد الدولي مع بطولة، وأنها سابقة في تاريخ فيفا.

خالد مرتجي أوضح أيضا مدى الضرر الذي وقع على النادي الأهلي، من غياب عدد من لاعبيه بسبب التواجد مع منتخب مصر، ومن إصابات وإجهاد ضرب البعض الآخر، بجانب تلقي وعود مختلفة لإنهاء الأزمة، ذهبت كلها أدراج الرياح.

مسئولو فيفا أجابوا بأنهم متضامنين مع الأهلي تماما ومتفهمين موقفه، وكشفوا أنهم حاولوا إيجاد الحلول ولكنهم فشلوا تماما ما بين ضرورة الالتزام بإقلمة البطولة في مواعيدها المعلنة، وبين تمسك كاف بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في موعدها، خاصة إن كأس العالم للأندية تغير موعده ومكانه من شهر ديسمبر في اليابان إلى فبراير بالامارات، وهو ما سبب كل هذا الارتباك.

ويفتقد الأهلي لكل من أكرم توفيق، وبدر بانون، وبيرسي تاو، ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وعمرو السولية، ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر.

وتحوم الشكوك حول جاهزية حسام حسن للتواجد في المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.