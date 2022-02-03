خبر في الجول – موسيماني سينتظر حتى اللحظة الأخيرة لإعلان قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الخميس، 03 فبراير 2022 - 17:20

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - سموحة والأهلي

سينتظر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حتى اللحظة الأخيرة لإعلان قائمة الأهلي النهائية لكأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وينتظر الأهلي حتى الوقت النهائي في نهاية اليوم، 12:00 صباحا بتوقيت زيوريخ، الواحدة بتوقيت القاهرة، وذلك انتظارا لموقف الدوليين ومسحة كورونا الأخيرة.

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ويفتقد الأهلي لكل من أكرم توفيق وبدر بانون وبيرسي تاو ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر.

وتحوم الشكوك حول جاهزية حسام حسن للتواجد في المباراة الأولى بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

الأهلي كأس العالم للأندية
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