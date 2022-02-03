منافس الأهلي - تقرير: مونتيري يواجه غياب 7 لاعبين في ربع النهائي

الخميس، 03 فبراير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - مونتيري

يواجه مونتيري المكسيكي صعوبة في خوض مواجهة الأهلي بعناصره الأساسية بربع نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع مونتيري بطل أمريكا الشمالية يوم السبت المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وبحسب موقع "soyfutbol" المكسيكي فأن 7 لاعبين سيغيبون عن مواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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السباعي هم: الكولومبي ستيفن ميدينا – الأرجنتيني ماكسيميليانو ميزا – الأرجنتيني إستيبان أندرادا – فونيس موري – سيزار مونتيس – خيسوس جاياردو – الكوستاريكي جويل كامبل.

والسبب أن السباعي عند وصوله سيخوض حصة تدريبية وحيدة فقط قبل مباراة الأهلي.

وأضاف التقرير أن مونتيري قد يخوض مواجهة الأهلي بالتشكيل البديل.

ميدينا وماكسيميليانو ميزا شاركا في مباراة الأرجنتين وكولومبيا، فيما جلس الحارس إستيبان أندرادا بديلا على مقاعد البدلاء.

وتواجد رباعي منتخب المكسيك في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضد بنما وشهدت فوز التري باللقاء بثنائية دون مقابل.

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