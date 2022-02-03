قائد الكاميرون السابق: سنحاول الفوز على مصر من أجل الاقتراب من عدد ألقابهم القارية

الخميس، 03 فبراير 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك المغرب - أمم إفريقيا

أوضح جيريمي نجيتاب نجم الكاميرون السابق أن منتخب بلاده سيحاول الفوز على مصر من أجل الاقتراب من عدد ألقابهم القارية.

ويصطدم منتخب مصر بالكاميرون مساء الخميس في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقال نجيتاب في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "قلنا للاعبين عقب دور المجموعات أمامكم 4 مباريات نهائية، كل مباراة بمثابة نهائي، مرورا بجزر القمر ثم جامبيا والآن مصر".

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وأضاف "سنحاول الفوز على مصر من أجل الاقتراب من عدد ألقابهم القارية".

منتخب مصر حصد اللقب في 7 نسخ كرقم قياسي، ويليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب.

وأكمل جيريمي "نلعب على أرضنا أمام جماهيرنا التي لا تريد أي شي غير اللقب".

وتابع "مطلوب من هذا الجيل تحقيق آمال ملايين الكاميرونيين بالفوز باللقب السادس في تاريخ الكاميرون".

وأسهب لاعب تشيلسي السابق في الإشادة بقائد منتخب مصر محمد صلاح.

وأوضح "صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية فهو يلعب في أحد افضل فرق العالم وفي أحد أقوى الدوريات ويشارك باستمرار في مختلف المسابقات الأوروبية".

وأردف "عندما تلاحظ الأرقام والإحصائيات الخاصة به فهو رائع، ولذلك يجب ألا نتردد في القول بأن صلاح يستحق جائزة الأفضل في العالم".

وأتم "لا يوجد فارق كبير بين صلاح والذين فازوا بالجوائز الفردية هذا الموسم".

وحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول.

واقتنص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ جائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونافس صلاح على الجائزتين، وكان ضمن القائمة النهائية لكلاهما.

مصر الكاميرون محمد صلاح جيريمي نجيتاب كأس أمم إفريقيا
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