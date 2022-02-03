كأس العالم للأندية - حمزة علاء: سنبذل كل ما لدينا أمام مونتيري.. ولن أنسى هذا اليوم

الخميس، 03 فبراير 2022 - 16:53

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترسانة - حمزة علاء

أبدى حمزة علاء حارس الأهلي الشاب سعادته بالتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية مشيرا إلى أن الجميع سيقدم أفضل ما لديه للفوز على مونتيري.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وقال حمزة علاء في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي:"سعيد بالتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية، مواجهة مونتيري سيتكون صعبة للغاية ولكن الأهلي جاهز للمواجهة وجميعنا على قلب رجل واحد".

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وأضاف "جميع اللاعبين جاهون لتقديم عروض قوية تليق باسم نادي القرن في إفريقيا، المشاركة في بطولة كأس العالم جاءت بعد موسم إفريقي شاق والتتويج بلقب دوري الأبطال لذلك يسعى جميع اللاعبين في الفريق لبذل أقصى جهد وتقديم عروض مميزة وتحقيق إنجاز جديد يليق بالنادي الأهلي".

وتابع "الروح الطيبة موجودة بين جميع لاعبي الأهلي، خاصة محمد الشناوي وعلي لطفي وحراس المرمى الشباب بالفريق مثل مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. أتمنى التوفيق لعلي لطفي خلال مباريات كأس العالم للأندية".

وأتم عن مشاركته في المباراة الأخيرة مع الفريق "لن أنسى هذا اليوم أبدا، أعمل جاهدا منذ انضمامي لقطاع الناشئين بالنادي في 2009 للحصول على هذه الفرصة، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن الجميع".

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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