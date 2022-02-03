رانجنيك يرفض الإجابة على تفاصيل أزمة جرينوود.. ويكشف تأثيره على الفريق

الخميس، 03 فبراير 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

رفض الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد الإجابة عن أسئلة تخص ميسون جرينوود مشيرا إلى أن ما حدث كان أحد أسباب عدم رحيل لينجارد.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ميدلزبره الجمعة 4 فبراير في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال رالف رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "لن أجيب على أي أسئلة تخص ميسون جرينوود في الوقت الذي تقوم به الشرطة بإجراء التحقيقات".

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وأضاف عن أسباب عدم رحيل لينجارد "كان لدينا مشكلة وفقدنا جرينوود وفي نفس الوقت لم نتوصل لاتفاق مع ناد آخر، قبل ثلاثة أسابيع لم يرغب في المغادرة ثم غير رأيه. لقد تحدثت معه منذ 10 أيام ويمكنني أن أفهم سبب رغبته في المغادرة للحصول على وقت المباراة من أجل مستقبله وكأس العالم. وقلت له في ذلك الوقت إذا كان يجد ناديا يرغب في اللعب معه ويجد النادي حلا مع نادينا وأود السماح له بالرحيل والسماح له بالمغادرة".

وتابع "لينجارد لن يتواجد غدا مع طلبه لأجازة لمدة يومين لتصفية ذهنه بعد الإحباط الذي شعر به في اليومين الأخيرين، سيعود للتواجد مع الفريق بالتدريج".

وواصل "بوجبا عاد للتدريبات خلال الأسبوع وسيتوجد معنا في المباراة وقد يبدأ بشكل أساسي، كافاني ما زال في أوروجواي، بايلي عاد بإصابة في الكاحل وليندلوف سيغيب أيضا بعد شعوره بالمرض".

واستطرد "سيبدأ لوك شاو أساسيا مع تواجد أليكس تيليس مع البرازيل".

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي ميسون جرينوود
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