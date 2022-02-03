بث كل مباريات الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الخميس، 03 فبراير 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي 2021-2022

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي بث كل مباريات البطولة مجانا عبر موقع يوتيوب.

وكانت الرابطة قد أعلنت في بداية الموسم بث 5 مباريات في كل جولة عبر يوتبوب بعد عدم التوصل لاتفاق مع أي قناة لبيع حقوق البث.

وأفادت الرابطة في بيان يوم الخميس: "بداية من الجولة الـ 24، سيتم بث كل المباريات مباشرة وحصريا وبشكل مجاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب".

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وكان بيان الرابطة في بداية الموسم قد أوضح أن "رابطة الدوري الإيطالي ستقوم ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس، مع انطلاق الدوري الإيطالي، سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة".

"ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم".

"رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة. في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 ملايين مشترك. سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

ويعد إنتر هو حامل اللقب بعد تتويجه بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي للمرة الـ 19 في تاريخه.

الدوري الإيطالي
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