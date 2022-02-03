أوباميانج: أعتقد أن المشكلة كانت مع أرتيتا.. و سأسجل الكثير من الأهداف لـ برشلونة

الخميس، 03 فبراير 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - برشلونة

قدم نادي برشلونة اليوم الخميس لاعبه الجديد، المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لوسائل الإعلام بشكل رسمي.

وكان نادي برشلونة أعلن ضم أوباميانج الثلاثاء بعد يوم من إعلان أرسنال عن رحيل اللاعب بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي.

وظهر الجابوني في مؤتمر صحفي عقد في كامب نو معقل الفريق الكتالوني بتواجد جوان لابورتا رئيس النادي، حاملا القميص رقم 25.

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وألقى لابورتا كلمة على هامش تقديم أوباميانج وقال: "أوبا أظهر رغبته للعب لبرشلونة ونحن أحببنا ذلك، أريد أن أشكره على كل هذا العمل الجيد، نحن نتعاقد مع لاعب رفيع المستوى، أراد أن يأتي إلى برشلونة وبذل جهدا للوصول إلى هنا، عندما نقوم بتنظيم الحسابات المالية، سنكون ممتنين له".

وسيتقاضي أوباميانج راتبا يقترب من 5 آلاف يورو أسبوعيا مع برشلونة بحسب ما نشرت التقارير، وإذا صحت فإن الجابوني قد قام بتضحية كبيرة من أجل ارتداء قميص البلاوجرانا.

ويعود السبب وراء حصول أوباميانج على هذا الراتب، بسبب القواعد اللعب المالي النظيف في الليجا وبحسب ذات التقارير فإنه سيتم تعديل الراتب بداية من الموسم المقبل.

وقال النجم الجابوني في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أنا سعيد جدا بالتوقيع مع برشلونة وأتطلع لتلك الفترة، سأقدم كل شيء، ويجب أن أشكر النادي بأكمله، إنه لشرف كبير أن أكون هنا".

وأضاف "أنا سريع وأسجل الأهداف.وسأسجل الكثير من الأهداف لبرشلونة".

وعن السبب الذي دفعه للقدوم لبرشلونة أوضح "لطالما حلمت باللعب في الليجا، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي، هذه فرصة العمر. الكل يعرف أن برشلونة هو أحد أفضل الأندية في العالم".

وتطرق أوباميانج للحديث عن فترته الأخيرة في أرسنال وقال: "لقد كانت شهورا صعبة وأعتقد أن هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان، لم أرغب أبدا في فعل أي خطأ. هذا في الماضي وأريد أن أفكر في الحاضر. أعتقد أن المشكلة كانت مع أرتيتا، هو من اتخذ القرار".

وعن وعده لجده للعب لريال مدريد أردف "هذا شيء عائلي، جدي من مدينة أفيا (مدينة في مقاطعة كاستييون في إسبانيا). وعائلتي سعيدة جدا لأنني هنا وألعب في الليجا، عندما تكون صغيرا، تخبرك عائلتك بأشياء ثم تتبعها لكنه سعيد لأنني أرتدي قميص برشلونة".

واختتم بالحديث عن دوري أبطال أوروبا مع برشلونة: "أعتقد أن برشلونة فريق يجب أن يفوز بدوري الأبطال، لهذا السبب هي فرصة، سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بها":

وأنهى "لم ألعب منذ فترة طويلة، لكن كل شيء واضح في رأسي، أنا مستعد للعب والمساعدة، وأعلم أننا سنعود إلى القمة شيئًا فشيئًا".

بيير إيمريك أوباميانج برشلونة
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