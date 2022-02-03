قبل المواجهة المصيرية ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، اختبر معلوماتك عن الملك المصري محمد صلاح.

الملك المصري يتحداك، هل تستطيع إجابة كل الأسئلة؟