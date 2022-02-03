برشلونة يوضح إصابة مدافعه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه كليمان لونجليه.

وأفاد برشلونة في بيان: "لونجليه يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ويستعد برشلونة لملاقاة أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني.

المباراة يحتضنها ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل.