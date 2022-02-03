برشلونة يوضح إصابة مدافعه

الخميس، 03 فبراير 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

كليمنت لونجليه - لوكاس بيريز - برشلونة - ألافيس

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه كليمان لونجليه.

وأفاد برشلونة في بيان: "لونجليه يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

أخبار متعلقة
كأس إسبانيا - الانتظار تحت الصفر أتى بثماره.. رايو فايكانو إلى نصف نهائي تاريخي طلب من مانشستر يونايتد لبوجبا بسبب تعاقده والمدرب الجديد فينسينت أبو بكر: محمد صلاح لا يعجبني كثيرا تقرير: عودة نيمار وشيكة.. وجاهز لريال مدريد

ويستعد برشلونة لملاقاة أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني.

المباراة يحتضنها ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل.

كليمان لانجليه برشلونة
نرشح لكم
رئيس برشلونة الأسبق يعلنها: مبابي وقع مع ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: لن نجازف بـ بنزيمة.. وربما يلعب لونين أمام بلباو لماذا رفض تشافي انضمام أوباميانج إلى برشلونة قبل عامين قائمة برشلونة لـ الدوري الأوروبي - تشافي يضم 3 صفقات جديدة.. واستبعاد داني ألفيش
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن الملك المصري محمد صلاح 10 دقيقة | مصر
برشلونة يوضح إصابة مدافعه 57 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يوضح – موقف الزمالك من النقاز بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة ساعة | مصر
تقرير: عودة نيمار وشيكة.. وجاهز لريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
خليلوزيتش يفتح النار على منتخب مصر: لعبوا بغش وعدوانية مفرطة وقدموا السنيما الخاصة بهم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأهلي: مرتجي أكد لـ فيفا تحفظ النادي من غياب تنسيق موعدي أمم إفريقيا ومونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد إقامة 4 مؤجلات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - طاهر: رغم الغيابات.. نسعى لتحقيق إنجاز جديد يسعد جمهور الأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي