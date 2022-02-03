في الجول يوضح – موقف الزمالك من النقاز بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة

الخميس، 03 فبراير 2022 - 14:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاصة - حمدي النقاز - ميدو جابر

ينتظر نادي الزمالك مطلع الموسم الجديد، لتحديد موقفه من التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق السابق، والذي رحل عن أهلي جدة السعودي أمس الأربعاء بعد توقيع مخالصة مع النادي.

وفي الوقت الحالي، يرتبط النقاز بتعاقد مع الزمالك ينطلق ببداية الموسم المقبل، ما يعني أن اللاعب سيظل حرا حتى ذلك التوقيت.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن إدارة الكرة بالزمالك لن تستعجل في اتخاذ قرار بشأن قيد النقاز الموسم المقبل من عدمه، خاصة في ظل وجود وفرة عددية في مركزه، مع النظر لما سيفيد مصلحة الفريق في تلك الفترة.

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ويملك الزمالك في الوقت الحالي التونسي الدولي حمزة المثلوثي، مع عودة أحمد عيد من إعارته في الإسماعيلي.

وفي نفس التوقيت، لدى إدارة الكرة الزمالك رغبة أكيدة في استعادة عمر كمال عبد الواحد من نادي فيوتشر مع بداية الموسم الجديد، وانتهاء عقوبة منع القيد على النادي.

وكان النقاز قد انضم للزمالك مطلع الموسم الحالي، ولكن بعد عقوبة إيقاف القيد على النادي، انتقل لنادي أهلي جدة السعودي.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي ويرحل بدعوى عدم تقاضيه لمستحقاته.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.

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