تقرير: عودة نيمار وشيكة.. وجاهز لريال مدريد

الخميس، 03 فبراير 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

اقترب نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان للعودة إلى الملاعب بعد إصابته البالغة في نوفمبر الماضي أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

النجم البرازيلي كان قد تعرض لإصابة مروعة في كاحله وعلى مستوى الأربطة وخضع لجراحة.

وحسبما نشرت "ليكيب" فإن مهاجم العملاق الفرنسي يمارس الركض منذ أسبوع بعد حصوله على الإذن الطبي.

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وأضاف التقرير أن اللاعب قد بدأ بالفعل عمليات الإحماء مع الفريق لكنه لم يشارك في التمرين الجماعي بعد.

واختتمت الصحيفة بأن مشاركة نيمار أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا باتت ممكنة.

وكان نادي باريس سان جيرمان نشر في بيان قبل 3 أيام، أوضح فيه تطور تعافي اللاعب، وأقر بأنه أنهى الفترة الأولى من برنامج تأهيله الخاصة بالركض.

ويضرب باريس سان جيرمان موعدا ناريا مع نظيره ريال مدريد في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم 15 فبراير الجاري.

ويعاني النادي الفرنسي من بعض الغيابات الهامة قبل الموعد المنتظر،يتصدرها سيرخيو راموس القائد السابق لريال مدريد التي باغتته إصابة في المران ولم تتحدد موعد العودة بعد.

ريال مدريد باريس سان جيرمان نيمار دوري أبطال أوروبا
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