الأهلي: مرتجي أكد لـ فيفا تحفظ النادي من غياب تنسيق موعدي أمم إفريقيا ومونديال الأندية

الخميس، 03 فبراير 2022 - 13:51

كتب : حسام نور الدين

خالد مرتجي مع وفد فيفا في أبو ظبي

كشف الأهلي عن تأكيد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحفظ النادي من تعارض موعدي كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم للأندية.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: استقبل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات استقبل اليوم وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في مقر إقامة البعثة بأبو ظبي وفي حضور سمير عدلي، المدير الإداري، وحنان الزيني، مدير اللوائح.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، ناقش مرتجي مع وفد فيفا واللجنة المنظمة كافة الأمور التنسيقية للبعثة والإجراءات التنظيمية لكأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - طاهر: رغم الغيابات.. نسعى لتحقيق إنجاز جديد يسعد جمهور الأهلي الأهلي يكشف موعد انتظام متولي في مرانه الجماعي وعودة أكرم توفيق للقاهرة عامر حسين: نحضر طعنا ضد عقوبات كاف.. وهذا موقف مباراة الأهلي والجونة في الدوري

وحرص مرتجي خلال اجتماعه مع وفد فيفا التأكيد على تحفظ النادي الأهلي لغياب التنسيق بين مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية، وهو ما تسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

وأكد خالد مرتجي بحسب الموقع الرسمي للأحمر أنه كان يتمنى أن يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الدور الأبرز في التنسيق بين مواعيد البطولتين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من لاعبي الأهلي يشاركون في صفوف المنتخب الوطني المصري ومستمرين في دعم منتخب بلادهم حتى نهاية مشواره في كأس الأمم الإفريقية، وكان الأجدر من فيفا ترحيل موعد كأس العالم للأندية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في البطولة.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس خالد مرتجي الشكر لوفد فيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على اهتمامهم ببعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات وحرصهم على التواصل معها بشكل دائم منذ وصولها إلى أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن دور الثمانية للبطولة.

كأس العالم للأندية خالد مرتجي الأهلي فيفا
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - طاهر: رغم الغيابات.. نسعى لتحقيق إنجاز جديد يسعد جمهور الأهلي كأس العالم للأندية – فحص طبي لتحديد موقف حسام حسن من مواجه مونتيري مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022 – مصر في مواجهة نارية ضد الكاميرون.. وانطلاق مونديال الأندية كأس العالم للأندية – زياد طارق: نسعى لإسعاد الجمهور الداعم الأكبر لنا
أخر الأخبار
تقرير: عودة نيمار وشيكة.. وجاهز لريال مدريد 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خليلوزيتش يفتح النار على منتخب مصر: لعبوا بغش وعدوانية مفرطة وقدموا السنيما الخاصة بهم 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأهلي: مرتجي أكد لـ فيفا تحفظ النادي من غياب تنسيق موعدي أمم إفريقيا ومونديال الأندية 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد إقامة 4 مؤجلات 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - طاهر: رغم الغيابات.. نسعى لتحقيق إنجاز جديد يسعد جمهور الأهلي 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب المغرب: هذه أسباب الخسارة أمام مصر.. إنهم أبطال إفريقيا 7 مرات ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
"كرة القدم مستحيلة في تلك الأجواء".. هجوم كبير على أمريكا بسبب ما حدث ضد هندوراس ساعة | تصفيات كأس العالم
إيتو يفسر تصريحات الحرب قبل مواجهة مصر 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي