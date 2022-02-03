الأهلي: مرتجي أكد لـ فيفا تحفظ النادي من غياب تنسيق موعدي أمم إفريقيا ومونديال الأندية

كشف الأهلي عن تأكيد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحفظ النادي من تعارض موعدي كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم للأندية.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: استقبل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات استقبل اليوم وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في مقر إقامة البعثة بأبو ظبي وفي حضور سمير عدلي، المدير الإداري، وحنان الزيني، مدير اللوائح.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، ناقش مرتجي مع وفد فيفا واللجنة المنظمة كافة الأمور التنسيقية للبعثة والإجراءات التنظيمية لكأس العالم للأندية.

وحرص مرتجي خلال اجتماعه مع وفد فيفا التأكيد على تحفظ النادي الأهلي لغياب التنسيق بين مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية، وهو ما تسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

وأكد خالد مرتجي بحسب الموقع الرسمي للأحمر أنه كان يتمنى أن يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الدور الأبرز في التنسيق بين مواعيد البطولتين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من لاعبي الأهلي يشاركون في صفوف المنتخب الوطني المصري ومستمرين في دعم منتخب بلادهم حتى نهاية مشواره في كأس الأمم الإفريقية، وكان الأجدر من فيفا ترحيل موعد كأس العالم للأندية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في البطولة.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس خالد مرتجي الشكر لوفد فيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على اهتمامهم ببعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات وحرصهم على التواصل معها بشكل دائم منذ وصولها إلى أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن دور الثمانية للبطولة.