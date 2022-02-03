"كرة القدم مستحيلة في تلك الأجواء".. هجوم كبير على أمريكا بسبب ما حدث ضد هندوراس

تعرض منتخب الولايات المتحدة لهجوم كبير، بعد الفوز على هندوراس 3-0 في تصفيات كأس العالم.

وقرر اتحاد كرة القدم في أمريكا، إقامة المباراة في ملعب أليانز فيلد في مدينة سانت باول في ولاية مينيسوتا، المعروفة بأجوائها الباردة للغاية، حيث وصلت درجة الحرارة وقت إقامة المباراة يوم الخميس إلى -15 درجة مئوية.

وبسبب ذلك الصقيع، خرج حارس هندوراس بوبا لوبيز مستبدلا بين شوطي المباراة بسبب الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم، وهو الأمر الذي تكرر مع المهاجم روميل كيوتو.

وكان قرار لعب المباراة في مينيسوتا قد قوبل بهجوم كبير من الصحافة الأمريكية، ومنتخب هندوراس على حد سواء.

فقد هاجم عدد من الصحفيين الأمريكيين، مكان إقامة المباراة، مطالبين بنقلها إلى مكان أكثر دفئا خاصة مع المسيرة غير الموفقة لمنتخب الولايات المتحدة في التصفيات، مشددين أن مكان إقامة المباراة سيضر منتخب الولايات المتحدة كما سيضر منتخب هندوراس.

وقبل المباراة، صرح هيرنان داريو جوميز المدير الفني لمنتخب هندوراس قائلا: "هذا ليس طبيعي. من غير المفهوم أن تجبرنا أي قوة على إحضارنا إلى تلك الأجواء للفوز بمباراة. المباراة لم تبدأ بعد، ولكنني لا أستطيع الانتظار حتى نهايتها. كرة القدم للاستمتاع وليست للمعاناة".

وبعد الخسارة، صرح جوميز: "كرة القدم مستحيلة في تلك الأجواء".

وحصل منتخب الولايات المتحدة على النقطة رقم 21 في وصافة الدور النهائي للتصفيات، الذي تتصدره كندا بـ 25 نقطة قبل 3 مباريات من نهاية التصفيات.

وفي المركز الثالث تأتي المكسيك، في التصفيات التي تؤهل الثلاثي صاحب المركز الأول لمونديال قطر، فيما يلعب صاحب المركز الرابع، بنما في التوقيت الحالي، ملحق قاري، حيث تحتل 17 نقطة.