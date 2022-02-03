فينسينت أبو بكر: محمد صلاح لا يعجبني كثيرا

الخميس، 03 فبراير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر الكاميرون أمم إفريقيا

تحدث فينسينت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون بكل صراحة عن رأيه في نظيره في منتخب مصر محمد صلاح، أوضح أن مهاجم ليفربول لا يثير إعجابه.

ويصطدم منتخب مصر بالكاميرون مساء الخميس في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقال أبو بكر في تصريحات لراديو فرنسا الدولي: "صلاح يقضي موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي، كما يساعد بلاده على التقدم في بطولة أمم إفريقيا، أتمنى له الكثير من التوفيق. فليفوز الأفضل".

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وأضاف "صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا. أقولها بوضوح لأنني شخص صريح ولدي طريقتي في رؤية الأشياء".

وأردف "إذا أعجبني، سأقول ذلك. لكنه لا يثير إعجابي كثيرًا. صلاح لاعب جيد يسجل الكثير من الأهداف لكنه لا ينتج الكثير داخل الملعب".

وأكمل "بالطبع يقوم بأشياء جيدة في الدوري الإنجليزي لأنه يلعب في صفوف ليفربول منذ سنوات".

وأتم "محمد صلاح لاعب جيد ولكن ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كيليان مبابي على سبيل المثال".

أبو بكر هو هداف البطولة الإفريقية حتى الآن برصيد 6 أهداف.

بينما سجل صلاح هدفين.

الفائز من صدام الكاميرون سيواجه السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد.

بينما يلعب الخاسر ضد بوركينا فاسو يوم السبت على الميدالية البرونزية.

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