الأهلي يكشف موعد انتظام متولي في مرانه الجماعي وعودة أكرم توفيق للقاهرة

ينتظم محمود متولي مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء كأس العالم للأندية في الإمارات.

وأوضح أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي يخوض حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في مستشفى سبيتار الطبي، المتخصص في مجال ‏الطب الرياضي بالعاصمة القطرية الدوحة، وتخلص من آثار الإصابة بشكل نهائي.

وأضاف أبو عبلة بحسب الموقع الرسمي للأهلي أن متولي سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء كأس العالم للأندية وهو ما دفع الجهاز الطبي لتأجيل عودته إلى القاهرة لحين انتهاء البطولة.

وفي نفس الإطار، يعود أكرم توفيق، لاعب الفريق إلى القاهرة مساء الأحد المقبل بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له اللاعب حاليا في النمسا.

وقال أبوعبلة إن حالة أكرم توفيق مستقرة دون أي شكاوي بعد إجرائه جراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق سوف يعود إلى القاهرة ببرنامج علاجي يحدده له كريستيان فينك الطبيب الذي أجرى له الجراحة في النمسا.

وخضع أكرم توفيق لجراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.