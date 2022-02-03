كأس العالم للأندية – فحص طبي لتحديد موقف حسام حسن من مواجه مونتيري

الخميس، 03 فبراير 2022 - 10:51

كتب : حسام نور الدين

حسام حسن مع الأهلي أمام المقاولون العرب

يخضع حسام حسن مهاجم الأهلي لفحص طبي أخير يوم الجمعة، قبل مران الفريق، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة مونتيري في دور الثمانية لكأس العالم للأندية.

و قال أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن استجابة حسام حسن للبرنامج التأهيلي جيدة جدا ويخضع لجلسات تقوية لعضلات السمانة.

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب يخضع لفحص طبي أخير لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة مونتيري السبت المقبل والمشاركة في المران الجماعي كاملا بداية من غدٍ الجمعة.

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ويعاني حسام حسن من شد في عضلة السمانة ويؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

وفي نفس الإطار، يواصل الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي

وقرر الجهاز الفني للأهلي أن يكون مران الفريق اليوم مغلقا على اللاعبين بدون حضور إعلامي حسب اللوائح المنظمة للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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